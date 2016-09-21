15:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Крэйг Вудкрофт: "Сибирь" не проигрывала в Минске? Звучит как вызов"

0
0
0

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт ожидает от "Сибири" дисциплинированной игры в матче регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, эта встреча станет еще одним хорошим тестом для минчан.

- Сегодня мы ожидаем дисциплинированного и силового хоккея от наших соперников, - приводит пресс-служба "зубров" слова Вудкрофта. - Будет много игры у бортов и силовых единоборств. Нам нужно быть готовыми ответить на вызов. "Сибирь" - команда, которая готова сражаться в любой ситуации. Это будет еще один хороший тест для нашей команды.

- Знаете ли вы, что "Сибирь" еще ни разу не проигрывала в Минске?

- Честно скажу, не знал об этом. Что ж, звучит как вызов для меня!

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/gotovy-otvetit-na-vyzov-utrennyaya-raskatka-pered-matchem-s-sibiryu

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ