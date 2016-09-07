Крейг Вудкрофт: "Предполагали, что "Спартак" станет играть агрессивно и строго, но ошиблись в тактике"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (2:4) подчеркнул, что уже определился с капитаном команды на сезон. Специалист также похвалил своего вратаря за игру.

– Я поздравляю "Спартак" с победой, – сказал Вудкрофт. – Мне понравилось, как мы играли первые пятнадцать минут, играли по установке, но когда до конца матча остается десять минут, ты не можешь позволять себе ошибаться, как делали это мы.

– Капитаном "Динамо" сегодня был Александр Павлович. Можно сказать, что вы уже определились с капитаном на сезон?

– Да. Мы так решили. Он будет капитаном. Александр обладает всеми лидерскими качествами, чтобы вести команду за собой. Его выбрали и игроки, и тренеры.

– Согласны с тем, что лучшим игроком матча у минского "Динамо" был признан вратарь Бэн Скривенс?

– Не я выбирал лучшего игрока в нашей команды. В это время я уходил с нашей скамейки. Но он сыграл хорошо. Я доволен, как он выступил. Бэн был вне игры некоторое время, поскольку наша команда тренировалась отдельно от сборной. У наших сборников был игровой опыт, а Бэн все-таки не выступал. Он в начале игры волновался, но сделал несколько хороших сейвов и оставлял нас в игре.

– Ожидали такого давления от "Спартака" в первые минуты матча?

– Нельзя сказать, что мы ожидали давления. Но мы предполагали, что "Спартак" станет играть агрессивно и строго. Мы старались придерживаться нашего игрового плана, но ошиблись в нашей тактике, поэтому позволили сопернику забросить первую шайбу. В целом, ожидали от соперника такой игры.

– Когда ожидать Коробова, Матерухина и Устиненко?

– Коробов пока вне игры по медицинским показаниями, надеемся скоро он присоединится к команде на льду. Матерухин и Устиненко – хорошие хоккеисты, но я не могу поставить в состав всех ребят. Поэтому они сегодня остались вне игры, но возможно выйдет на лед в следующей встрече. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)