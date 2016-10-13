Крэйг Вудкрофт: "Поражение от ЦСКА – хороший урок для "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после поражения от ЦСКА (2:7), оценил игру вратаря своей команды Бэна Скривенса, а также отметил, что армейцы преподнесли хороший урок.

– Перед тем, как зайти в зал для пресс-конференции, я сказал Дмитрию Квартальнову, что его команда показала замечательную игру. ЦСКА играл просто здорово. Мы знали, что армейцы будут действовать быстро, агрессивно, сильно и мощно, но, к сожалению, не смогли им ничего противопоставить. Сегодня наша команда получила урок, какой должна быть команда, чтобы она считалась одной из лучших в лиге. Мы видели, как нужно бороться во всех игровых эпизодах, взаимодействовать. У нас есть много работы. Это поражение – хороший урок и самое важное, что мы из него извлечем – это опыт.

– Что сегодня случилось со Скривенсом, который пропускал такие шайбы, учитывая, что его считали одним из лучших голкиперов?

– Сегодня Бэн был единственный человек, на острове. У ЦСКА было много моментов, чтобы забросить шайбы. Бэн старался справляться, но, к сожалению, он не супермен. Мы сами позволяли сопернику хорошо атаковать, но не должны были этого делать в матче против ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)