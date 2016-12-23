Крэйг Вудкрофт: "Омск – самое холодное место, где мне приходилось быть"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над "Авангардом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта игра была похожа на матч плей-офф. Тренер добавил, что Омск – самое холодное место, где ему приходилось быть.

– Это была равная игра, почти игра плей-офф между двумя хорошими командами. Приехав в Омск мы знали, что "Авангард" это хорошая мастеровитая команда, которая быстро перемещает шайбу и нашей задачей было играть как можно проще, держать шайбу глубоко от совей зоны и начинать свои атаки непосредственно от своей зоны. В первом периоде нам удалось забросить очень важную шайбу в большинстве. Второй отыграли на равных, а в третьем, я считаю, чуть просели. Но все же нам удалось удержаться до победы. Хочу ответить Скривенса, Бен сыграл сегодня, конечно, замечательную игру и несколько раз оставлял нас в игре.

– В прошлом матче тренер рижского "Динамо" сетовал на омский мороз. Вас холода не испугали?

– Я хотел прогуляться пять минут, но замерз уже через минуту. Скажу, что это самое холодное место, где мне приходилось бывать. Но несмотря на это, город мне понравился, ему идет быть в снегу.

– Насколько облегчило вам задачу то, что "Авангард" лишился Соботки?

– У меня пока не было возможности посмотреть момент, где Соботка получил травму. Знаю, что Мэтт Эллисон не грязный игрок, он просто завершал движение на льду, и так получилось, что он сбил Владимира. Надеюсь, с ним все в порядке. Я прекрасно понимаю тренера в такой ситуации, когда ты теряешь игроков и тебе надо стараться добиться лучшего сочетания чтобы достигнуть своих целей, это непросто. Для тренера это вызов. Но, я думаю, такое случается с каждым.

– "Динамо" играло достаточно грубо. Это ваша установка на матч?

– Смотря что вы называете словом грубо. Да, мы играем мощно, стараемся подавить соперника этой мощью. Мы знаем правду: в нашей команде нет супер-мастеров. Но есть ребята с характером. Которые могут сражаться за себя, выгрызать победу. В матчах сильными оппонентами это наше преимущество. Матч с "Авангардом" был как раз таким. Нам противостоял очень сильный оппонент. Если бы старались соревноваться с ними в мастерстве, нас бы просто "убили". (Анна ЛЕВЧЕНКО)