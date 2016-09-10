Крэйг Вудкрофт: "Не знаю, как бы назвал последние 10 минут игры с "Салаватом", если был писателем"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (2:1) отметил игру хозяев в третьем периоде.

– Мне понравилось, как наша команда играла сегодня, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Вудкрофта. – Мы старались использовать свои сильные стороны и нивелировать сильные стороны команды соперника большую часть игры. В третьем периоде "Салават" очень серьезно давил на нас, они были очень быстрыми, создали много моментов. Все, что мы могли, это просто держаться. Мне понравилось, как наша команда играла друг за друга и отдавала себя ради этой победы.

– Стала ли для вас откровением удачная игра вашего голкипера Бена Скривенса сегодня?

– Нет абсолютно. Это голкипер мирового уровня. Это его четвертая игра за шесть недель, что он здесь. Он постепенно находит свой ритм, привыкает к этой лиге, понимает другие способы атаки, потому что в КХЛ атаки развиваются по-другому. Он очень сообразительный человек, я жду от него, что он будет становиться еще лучше.

– Если бы вы были писателем, как бы вы назвали рассказ о сегодняшнем матче?

– Если бы игра продолжалась еще несколько минут, результат мог бы быть другим. В последние 10 минут игры "Салават" все перевернул и мы не знали, что делать с их скоростью. Я не знаю, как бы я это назвал, если бы был писателем.