Крэйг Вудкрофт: "Не хотели недооценить Новокузнецк"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над новокузнецким "Металлургом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечные контролировали ход встречи. По словам наставника, команда хорошо действовала как в атаке, так и в обороне.

– Мы знали, что нам сегодня будет противостоять непростой соперник, – цитирует Вудкрофта официальный сайт "Динамо". - Мне известна история наших противостояний, так что мы не хотели недооценить Новокузнецк. Думаю, наша команда неплохо проявила себя в первых двух периодах, мы контролировали большую часть матча. Мы уверенно чувствовали себя в своей зоне защиты, неплохо действовали в зоне соперника. Нам удалось создать множество опасных моментов у ворот, но нам не удалось их реализовать. Поэтому во втором перерыве я сказал команде: "Слушайте! Мы не можем довольствоваться лишь тем, что владеем шайбой дольше, чем они. Если бы успех игры зависел от этого, мы бы уже были победителями. Но, к сожалению, нужно еще и забрасывать. Поэтому активнее бегите вперед, создавайте больше траффика перед голкипером и так далее. Я бросил своим ребятам вызов между вторым и третьим периодами, и они на него откликнулись. Так что я доволен результатом. Повторюсь, нам противостоял достойный противник.

– Вы опять, несмотря на победу в предыдущем матче, перетасовали все звенья. Сколько будет продолжаться ваш поиск?

– Как мы и говорили накануне, после долгого и утомительного выездного турне мы выглядели несколько уставшими и измотанными. Кроме того, многие игроки были задействованы с национальной сборной. Сегодня же мы хотели привнести в наш состав молодости и энергии. Вот в чем причина изменений. Мы наращиваем темп от игры к игре, день ото дня. Мы хотим быть уверенны в том, что соберем максимально "свежий" состав.