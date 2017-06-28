Крэйг Вудкрофт: "Мне кажется, что в Белоруссии постигли смысл жизни"

Бывший наставник минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт отметил, что может вернуться к работе в КХЛ. Напомним, что недавно канадский специалист покинул минский клуб. В прошлом сезоне он вышел в плей-офф КХЛ и вылетел в первом раунде, проиграв "Локомотиву" в серии со счетом 1-4.

– Я понимаю белорусский менталитет, – цитирует "Прессбол" Вудкрофта. – Чем он отличается от североамериканского? Ха, интересный вопрос... Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь – но в то же время и наслаждаться ей.

Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту – миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением. Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.

Могу ли представить себе возвращение в KXЛ в будущем? Почему нет? Мне действительно понравилась лига. Хороший стиль, и у меня было твердое ощущение, что я знаю, как добиваться успеха. Если когда-нибудь поступит предложение и оно меня устроит, то без колебаний вернусь.