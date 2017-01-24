Крэйг Вудкрофт: "Минскому "Динамо" предстоит работать над хладнокровием"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над "Автомобилистом" (5:4) заявил, что увидел в игре подопечных положительные моменты, а также отметил, что доволен игрой нападающих Мэтта Эллисона и Данилы Карабаня. "Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Автомобилист" занимает 10-ю строчку на "Востоке".

– Игра была похожа на качели, – цитирует сайт "Динамо" Вудкрофта. – "Автомобилист" – команда, которая умеет здорово переходить из обороны в атаку и двигать шайбу. В некоторые моменты игры это доставляло нам определенные проблемы. Соперник растягивал нашу оборону и добавлял головной боли защитникам. В конце концов, я рад, что мы получили хороший результат. Я увидел улучшения в некоторых моментах, над другими нам еще предстоит работать. Во-первых, это перехваты, во-вторых – хладнокровие.

Сухая серия Эллисона? Нет, ничего особенного я ему не сказал. Просто попросил его больше бросать по воротам и создавать голевые моменты. В последних матчах он старался больше исполнить роль плеймейкера, а не страйкера. Он опасен, когда думает о бросках в первую очередь. Данила Карабань очень эффективно сыграл в своем амплуа сегодня. Когда предоставился шанс – он заступился за своего партнера по команде. Он привносит в команду запал и энергию. Мне нравится смотреть, как он играет.