Крэйг Вудкрофт: "Минскому "Динамо" надо искать способ добывать победы"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:3 Б) подчеркнул, что остался доволен игрой своей команды несмотря на поражение. Специалист отдал должное сопернику.

– В первую очередь, думаю, что это была хорошая игра. Мы знали, что сегодня будет тактическое противостояние, у соперников есть много игровых вариаций внутри их структуры. Нам надо было хорошо постараться, чтобы завладеть нейтральной зоной, противостоять их скорости. Они опасны в быстрых атаках, сегодня мы это увидели. Они забросили обе шайбы в быстрых отрывах. В первый раз они подкараулили нашу потерю шайбы, во второй подловили нас на неудачной смене. Мы просто не нашли сил, чтобы вернуться в оборону. Несмотря ни на что, думаю, что наша команда сегодня сыграла здорово. Игроки полностью отдавались игре, следовали плану на матч. Наша игра в большинстве здорово сработала, когда мы в ней действительно нуждались. Бригада меньшинства также здорово действовала сегодня. Скривенс выручал нас в те моменты, когда мы в нем остро нуждались. Хорошая игра в исполнении всей команды, несмотря на то, что мы не смогли добиться результата. Соперник был действительно хорош, а нам надо продолжать искать способ добывать победы.