Крэйг Вудкрофт: "Минское "Динамо" покажет свой лучший хоккей в плей-офф"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (3:2) отметил самоотверженную игру своих подопечных в меньшинстве. Наставник добавил, что его команда способна продемонстрировать свой лучший хоккей в плей-офф.

– Нам повезло – мы обыграли хорошо обученную и опасную команду, – сказал Вудкрофт. – В первом и втором периодах нам удалось сдержать соперника, а в третьем нам пришлось много времени провести в меньшинстве и здесь самоотверженно сыграли хоккеисты. В итоге мы добились очень важной победы, взяли три очка.

– Какой результат в плей-офф вы признаете успешным?

– Перед началом сезона перед нами ставилась задача – выйти в плей-офф. Надо сначала туда выйти. В плей-офф мы покажем свой лучший хоккей, ни одной команде с нами просто не будет. (Алексей МАКСИМОВ)