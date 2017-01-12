Крэйг Вудкрофт: "Минское "Динамо" не было готово работать по плану против "Амура"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (0:1) отметил, что команда получила то, что заслужила. По словам специалиста, минчане не были готовы работать по плану.

– Прежде всего поздравляю игроков и тренерский штаб "Амура" с победой, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Вудкрофта. – Мы всегда говорим игрокам: "Планируйте свою работу и действуйте по плану". Сегодня мы не были готовы работать по плану. Не смогли заплатить нужную цену за победу. Мы получили то, что заслужили. Соперник работал больше нас, во многих моментах нас переигрывал. Мы уступили во многих противостояниях. "Динамо" играло не так, как было необходимо для того, чтобы обыграть "Амур".