Крэйг Вудкрофт: "Минск победил "Адмирал" за счет нескольких удачных тактических действий"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (5:3) отметил, что с середины первого периода и до финальной сирены соперники показывали абсолютно равную игру. По словам специалиста, гости совершили несколько удачных действий с точки зрения тактики, что отчасти предопределило итоговый результат.

- Нам повезло, что мы сегодня сумели одержать победу, - приводит пресс-служба минского клуба слова Вудкрофта. - "Адмирал" - крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, дальневосточники играют быстро и опасно.

Мы хорошо начали матч, сделали несколько удачных действий с точки зрения тактики и за счет этого смогли вырваться вперед. С середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. Мы старались действовать по счету, не подпускать соперника близко к собственным воротам. Это победа добавит нам приятных эмоций на всю долгую дорогу домой.