Крэйг Вудкрофт: "Матч с "Сочи" имел важное значение"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после поражения от "Сочи" (1:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча имела большое значение. По словам Вудкрофта, в овертайме соперник реализовал единственную ошибку его подопечных.

– Перед матчем мы знали, кто наш соперник, знали, что команда находится впереди нас в турнирной таблице и знали, что это команда из нашей конференции, поэтому игра для нас имела важное значение, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Вудкрофта. – Просил свою команду выйти и сыграть в хороший хоккей, и это у нас получалось на протяжении первых пяти минут первого периода. К сожалению, в оставшееся время "Сочи" серьезно прижал нас к нашим воротам, и они смогли забросить. Перед вторым периодом просил ребят сыграть еще лучше, мы вышли на второй период, здорово его отыграли, как и третий период. В овертайме допустили одну ошибку, которую соперник и реализовал.