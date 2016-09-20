Крэйг Вудкрофт: "Костицыну просто не повезло"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт посетовал на плохую реализацию после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (1:2). Также он вступился за Сергея Костицына, поучаствовавшего в обоих голах в ворота "зубров".

– Мне понравились наши сегодняшние действия, – цитирует пресс-служба "Динамо" Вудкрофта. – Противник был очень непростой, и я думаю, мы смотрелись на их фоне более чем неплохо. По-моему, соотношение бросков по воротам – 47 против 20 в нашу пользу, а голевых моментов мы создали чуть ли не втрое больше. Мы просто не смогли их реализовать. Вот и все.

Как я уже сказал, наша команда не может довольствоваться лишь контролем игры и, тем не менее, оставаться ни с чем. Нам необходимо привить и развить в себе "инстинкт убийцы" и убирать соперников с пути, как только у нас появляется такая возможность. Мы заработали себе отличную диспозицию, но слишком затянули с "добиванием" соперника. Но каждая хорошая команда должна быть в состоянии это сделать. Именно над этим нам предстоит поработать.

– Сергей Костицын решил, что забрасывать в свои ворота легче, чем в чужие?

– Сказать такое легко. Но Сергею сегодня просто не повезло. В первом эпизоде он занял правильную позицию перед воротами, а игрок "Авангарда" отдавал пас из-за ворот на своего партнера на пятачке, так что шайба угодила Сергею в конек. Ничего не поделаешь, такие отскоки случаются. В ситуации же со вторым голом игрок соперника отдал пас с неудобной руки из глубины угла на ворота. Сергей был там и пытался выбросить шайбу в угол. В 99 других случаев шайба бы туда ушла. Просто банальная неудача.