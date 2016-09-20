Крэйг Вудкрофт: "Когда я последний раз улыбался? Делаю это постоянно"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (1:2). По словам специалиста, "зубрам" не хватило "инстинкта убийцы".

– Наша команда начала с места в карьер и показала хорошую игру на старте, – цитирует пресс-служба "Динамо" Вудкрофта. – Мы контролировали большую часть матча, у нас нашлось, что противопоставить всему, что подготовил для нас противник. К сожалению, несмотря на то, что мы контролировали ход игры, было впечатление, что они сумели нас сдерживать. Нам необходимо было сделать нужные выводы довольно быстро, чтобы добыть результат, не довольствуясь лишь контролем над происходящим. Так что мы разочарованы итогами. Тем не менее, многие вещи сегодня мы проделали хорошо и заслуживали лучшего.

– Когда вы последний раз улыбались?

– Я улыбаюсь постоянно. Но я становлюсь серьезным, когда я прихожу на работу. Мне нравится выигрывать, и победы заставляют меня улыбаться. Сегодня же я разочарован, так как мы заслуживали большего. Как я сказал, я устал от того, что мы работаем и не добиваемся результата. Это должно начать исходить в первую очередь от них – они должны развить "инстинкт убийцы". Это судьба оппонента висит на волоске, его нужно "добивать", нельзя оставлять ему возможность для возвращения. Иначе он нападет и нанесет тебе удар. Это сегодня и случилось – мы предоставили им такую возможность, и они этим воспользовались. Этот урок нам предстоит выучить, и мы должны это перерасти.