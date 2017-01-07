Крэйг Вудкрофт: "КХЛ надо серьезно задуматься над качеством продукта"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3) отметил, что КХЛ надо серьезно задуматься над качеством продукта, который она делает. Что касается игры команды, то, по словам наставника, он ей доволен.

– Я начну вот с чего: лиге надо серьезно задуматься над качеством продукта, который они делают каждый день, – цитирует Вудкрофта сайт "Динамо". - По нему есть вопросы, и им необходимо это исправить. А теперь по игре: мне понравилось, как мы начали игру. Я рад тому, как мы сражались. Мы противостояли хорошей команде и смогли добиться прогресса. Я недоволен результатом, но доволен тем, как команда играла сегодня.