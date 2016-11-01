Крэйг Вудкрофт: "КХЛ – это лига "больших мальчиков", здесь нет простых соперников"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:4) отметил, что для хороших результатов его команде необходимо демонстрировать большее желание к победе. По его словам, в лиге нет простых оппонентов.

- Поздравляю тренера хозяев, - приводит пресс-служба минского клуба слова Вудкрофта. - Рижане добились сегодня хорошего результата. Что касается нашей команды, то мы не смогли показывать свой хоккей на протяжении всех 60 минут. А если команда соперника хочет выиграть больше, чем ты, она добивается победы. Это КХЛ, это лига "больших мальчиков". Здесь нет простых матчей, легких оппонентов. И если ты не готов работать, тебе не стоит ожидать хорошего результата.