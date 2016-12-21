Крэйг Вудкрофт: "Каждый игрок минского "Динамо" вложил свое зерно в победу"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (3:1) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу во встрече.

– Спасибо Скабелке, что пробудил в нас командный дух, – приводит официальный сайт "Сибири" слова Вудкрофта. – "Сибирь" выбрала тактику устрашения, но нельзя добиться победы, когда ты действуешь только так. Когда ты дерешься с одним из нас – ты дерешься со всеми нами. Мне понравилось, как наши парни боролись за инициативу. Все вложили свое зерно в эту победу.