Крэйг Вудкрофт: "Горжусь игроками минского "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (4:1). Также он признался, что гордится своими игроками, которые сдержали натиск соперника в третьем периоде.

– Мне понравилось, как команда начала матч, - цитирует пресс-служба нижегородского клуба Вудкрофта. - Были выполнены тактические установки, что позволило сыграть в свою игру. Здорово провели первый период. Во втором был хороший шанс в большинстве, но "Торпедо" справилось. Соперник пытался изменить ход, но ему не удалось этого сделать. В третьем периоде знали, что будет тяжело, но справились. Я горжусь своими ребятами. А всем соперникам хочу сказать, что если вы деретесь с одним из нас, то деретесь со всеми.