Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над новокузнецким "Металлургом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что считает соперника опасной командой. Специалист отметил, что в коцовке игры его подопечным повезло оставить ворота сухими. Минчане идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Кузня" занимает последнюю строчку на "Востоке".

– Мы знали, что "Металлург" – опасная команда и что нам необходимо отработать все 60 минут, не сбавляя оборотов, – цитирует официальный сайт команды Вудкрофта. – Если ты расслабишься хоть на минуту в игре с этими парнями, они тут же проведут опасную контратаку, у них есть несколько опасных атакующих орудий. Это и была наша установка на матч.

В первом периоде мы сделали хорошую работу, чтобы взять в свои руки контроль над игрой и нейтрализовать сильные стороны соперника, во втором мы играли так же. Заключительная треть принесла нам проблему с удалениями, мы сами поставили себя в такое положение и предоставили сопернику шанс вернуться в игру. "Металлург" был очень опасен в последние пять минут встречи, но нам посчастливилось закончить матч без пропущенных шайб.