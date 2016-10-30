Крэйг Вудкрофт: "Динамо" нужно научиться играть в защите"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (6:9) отметил, что девять пропущенных шайб - следствие плохой игры команды в обороне. По его словам, динамовцы выглядели очень блекло в начале игры.

- Поздравляю Валерия Белова с победой. Это был большой матч для нас, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Вудкрофта. - После игры с "Локомотивом" мы хотели получить положительный импульс от этой встречи. Хотели показать хорошую игру на протяжении всех 60 минут.

Знали, что игра будет проходить в силовом стиле, а ключевым фактором станет игра в обороне, перед воротами и возле бортов. Если я скажу, что в начале матча мы выглядели просто блекло, это будет несправедливо. Мы выглядели очень блекло в первые минуты. Нашей команде надо понять, что мы не можем давать сопернику преимущество и думать, что все завершится в нашу пользу.

Команды в этой лиге слишком хороши. Если ты хочешь побеждать, тебе необходимо научиться играть в защите. В последнее время нам не очень удается игра в обороне, поэтому мы не можем добиться необходимого результата.