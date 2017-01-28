Крэйг Вудкрофт: "Динамо" неважно играло в нейтральной зоне, и "Барыс" здорово этим пользовался"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над "Барысом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что после игры выглядит грустным из-за не до конца выполненной установки своими подопечными. Минчане занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, "Барыс" идет на пятой строчке "Востока".

– Эдуард проделал хорошую работу со своей командой, – цитирует сайт "Динамо" Вудкрофт. – Игроки "Барыса" здорово сражались сегодня. Соперник умеет быстро переводить шайбу из обороны в атаку, они быстры, здорово пользуются перехватами. Думаю, по большей части мы контролировали этот матч. Мы отошли от нашего игрового плана, когда до конца второго периода оставалось 5-6 минут. Мы стали неважно действовать в нейтральной зоне, терять шайбы, стали позволять соперникам убегать один на один с Беном, допускали опасные контратаки, начали получать удаления. Гости здорово воспользовались этим, потому что они умеют здорово действовать в большинстве. Мы знаем, что мы не можем себе такого позволять и будем работать над этим. Нам необходимо становиться лучше. Но сегодня мы смогли удержать победный счет и получить необходимый результат. Мы довольны тремя очками.

Я бы не сказал, что я грустный. В игре случались вещи, которые меня расстраивали, из-за которых наша команда получала дополнительную порцию стресса. Наверное, сейчас вы поняли, что я перфекционист во всем. Я хочу, чтобы все шло именно так, как мы запланировали. Меня волнует то, как мы играем, как тренируемся, и если вещи не идут так, как мы спланировали – значит надо задуматься. Я скажу, что вы не правы, что я сейчас грущу. Победа есть победа, я ей очень рад. Каждая победа не менее важна, чем предыдущая.