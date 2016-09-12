21:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Крэйг Вудкрофт: "Динамо" хотело измотать "Трактор"

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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после победы над "Трактором"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2) признался, что его план на игру сработал. Также он отметил, что поединок получился очень тяжелым.

– Конечно, это была равная игра, - цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. - Мы знали, что "Трактор" играет второй матч подряд, и, возможно, они будут немного уставшими. Наш план на игру был играть глубоко, проводить много времени в атаке и стараться вытягивать энергию из игроков соперника. Мы хотели измотать соперника и искать свой шанс вблизи ворот Демченко. Сегодня это сработало, но это был очень тяжелый матч. Сегодня нам повезло, но у "Трактора" очень серьезная команда.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-khoteli-izmotat-sopernika-i-iskali-svoy-shans/

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