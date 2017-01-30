Крэйг Вудкрофт: "Динамо" должно быть готово заплатить хорошую цену за победу над "Йокеритом"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" заявил, что игра с финским клубом станет "матчем за 6 очков", а также отметил, что для победы его подопечным нужно просто следовать плану на игру. На данный момент минчане идут на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, а "Йокерит" отстает от них на 8 очков и занимает восьмое место.

– Утром я сказал игрокам, что нам необходимо осознавать важность этого матча, – цитирует Belarus Hockey Вудкрофта. – Надо быть готовыми к игре за 6 очков. Сейчас "Йокерит" находится прямо позади нас, поэтому они постараются отобрать у нас очки. Надо быть готовыми к тому, чтобы заплатить хорошую цену за победу сегодня. У нас есть хороший план на игру, и если мы будем следовать ему, то сегодня сможем рассчитывать на победу.

Сегодня в состав вернется Коробов, мы попросили его сыграть просто и надежно. Он не должен надевать плащ и облачаться в костюм супермена. Мы хотим увидеть его уверенную игру в защите.