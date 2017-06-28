Крэйг Вудкрофт: "Был в шоке от того, что "Динамо" отказывается от легионеров"

Бывший наставник минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт заявил, что очень удивился решению клуба отказаться от услуг иностранных хоккеистов. Специалист отметил, что молодым белорусским игрокам нужно правильное окружение из игроков, которые стали бы для них примером.

– Игорь Шуневич еще в мае сказал, что в "Динамо" вообще не должно быть легионеров. Как восприняли его слова?

– Откровенно говоря, был просто в шоке, – цитирует "Прессбол" Вудкрофта.

– В итоге решили, что иностранных игроков вроде как будет четыре. Достаточно для того, чтобы команда была конкурентоспособной в КХЛ?

– Не уверен, что это лучшее решение. У меня несколько другие взгляды. Легионеры нужны. В Белоруссии много молодых талантов, однако для развития им необходимо правильное окружение – как можно больше товарищей, которые могут служить примером. Иностранцы с хорошим характером и успешными карьерами, которые знают, как правильно тренироваться, питаться, относиться к игре, как правильно жить. Молодежь учится у них победному менталитету. Во всем мире именно так успех передается от одного поколения другому.