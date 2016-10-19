Крэйг Вудкрофт: "Болельщики имели право свистеть после такого матча"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (1:5) отметил, что его команда не использовала шанс взять игру в свои руки после первого удаления соперника. По его словам, игроки провалили второй и третий период встречи.

- Мы знали, что играем с командой из своего дивизиона, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Вудкрофта. - Тем более, матчи против "Спартака" в этом сезоне для нас складывались не лучшим образом. Выездную серию также нельзя записать нам в актив. Сегодня у нас было предостаточно мотивации, чтобы выйти и показать хорошую игру. Соперник знал об этом, мы также об этом не забывали. Я думаю, что не реализовав первое удаление, мы упустили шанс взять игру в свои руки. После первого периода мы уступали 0:1. Второй и третий периоды сыграли блекло. Поздравляю тренера "Спартака" с хорошей выездной игрой.

Свист болельщиков? Свистеть или нет – это их прерогатива. Они должны знать, что мы тоже не довольны тем, что показали сегодня. Мы хотим делать хорошее шоу для болельщиков в каждом домашнем матче. Мы очень ценим их поддержку, ценим то, что они приходят на арену. Если их не устраивает наша игра, они вправе сообщить нам об этом.