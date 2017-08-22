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15:53 | Хоккей — КХЛ

Кречин покинул пост генменеджера "Куньлуня", Кинэн - и.о.

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"Куньлунь" на своем официальном сайте сообщил, что Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба. Он занимал эту должность в китайской команде с марта 2017 года.

- Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба в связи с серьезными просчетами в работе, - говорится в сообщении клуба. - Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды КХЛ Майка Кинэна.

Напомним, "Куньлунь" дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Команда из Пекина вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла магнитогорскому "Металлургу".

В первом матче 10-го сезона КХЛ китайская команда на выезде сыграет с "Сочи". Встреча состоится сегодня, 22 августа. Начало игры - 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://hcredstar.ru/news/krechin-pokidaet-kunlun-red-star/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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CHELTRUBNIK

Кречин С....ка и тут решил темными делишками заняться!!мы не за будим никогда как ты тварь весь чемпионский Трактор распродал в динамо за копейки

16:24

oleg.bob

И тут Кинэн!

15:57