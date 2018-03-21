Кравцов установил рекорд Кубка Гагарина по очкам для игроков моложе 19 лет

18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отдал голевую передачу в четвертом матче серии против "Салавата Юлаева" и набрал 10-е (6+4) очко в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на пятое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, только по количеству голов уступая Алексею Яшину. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России
|
Игрок
|
Сезон
|
Возраст*
|
Клуб
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Максим АФИНОГЕНОВ
|
1998/99
|
19
|
Динамо
|
16
|
16 (10+6)
|
2. Евгений МАЛКИН
|
2005/06
|
19
|
Металлург Мг
|
11
|
15 (5+10)
|
3. Олег КВАША
|
1996/97
|
18
|
ЦСКА
|
23
|
11 (4+7)
|
4. Алексей ЯШИН
|
1992/93
|
19
|
Динамо
|
10
|
10 (7+3)
|
5. Виталий КРАВЦОВ
|
2017/18
|
18
|
Трактор
|
9
|
10 (6+4)
|
6. Евгений КУЗНЕЦОВ
|
2011/12
|
19
|
Трактор
|
12
|
9 (7+2)
|
7. Валерий НИЧУШКИН
|
2012/13
|
18
|
Трактор
|
25
|
9 (6+3)
|
8. Александр СЕМИН
|
2002/03
|
18
|
Лада
|
10
|
8 (5+3)
|
9. Николай ПРОНИН
|
1997/98
|
18
|
ХК ЦСКА
|
22
|
7 (5+2)
|
10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ
|
2006/07
|
18
|
Авангард
|
10
|
7 (3+4)
* – на начало плей-офф
Dorognik.
Да вы заколебали с этими "и вот какой" и "и вот почему". Что за стиль для дегенератов? Уйду отсюда, если не перестанете, чесслово.
18:52