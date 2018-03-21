Кравцов установил рекорд Кубка Гагарина по очкам для игроков моложе 19 лет

18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отдал голевую передачу в четвертом матче серии против "Салавата Юлаева" и набрал 10-е (6+4) очко в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на пятое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, только по количеству голов уступая Алексею Яшину. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России

Игрок Сезон Возраст* Клуб И О (Г+П) 1. Максим АФИНОГЕНОВ 1998/99 19 Динамо 16 16 (10+6) 2. Евгений МАЛКИН 2005/06 19 Металлург Мг 11 15 (5+10) 3. Олег КВАША 1996/97 18 ЦСКА 23 11 (4+7) 4. Алексей ЯШИН 1992/93 19 Динамо 10 10 (7+3) 5. Виталий КРАВЦОВ 2017/18 18 Трактор 9 10 (6+4) 6. Евгений КУЗНЕЦОВ 2011/12 19 Трактор 12 9 (7+2) 7. Валерий НИЧУШКИН 2012/13 18 Трактор 25 9 (6+3) 8. Александр СЕМИН 2002/03 18 Лада 10 8 (5+3) 9. Николай ПРОНИН 1997/98 18 ХК ЦСКА 22 7 (5+2) 10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ 2006/07 18 Авангард 10 7 (3+4)

* – на начало плей-офф