17:26 | Хоккей — КХЛ

Кравцов установил рекорд Кубка Гагарина по очкам для игроков моложе 19 лет

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18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов отдал голевую передачу в четвертом матче серии против "Салавата Юлаева" и набрал 10-е (6+4) очко в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на пятое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, только по количеству голов уступая Алексею Яшину. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России

Игрок

Сезон

Возраст*

Клуб

И

О (Г+П)

1. Максим АФИНОГЕНОВ

1998/99

19

Динамо

16

16 (10+6)

2. Евгений МАЛКИН

2005/06

19

Металлург Мг

11

15 (5+10)

3. Олег КВАША

1996/97

18

ЦСКА

23

11 (4+7)

4. Алексей ЯШИН

1992/93

19

Динамо

10

10 (7+3)

5. Виталий КРАВЦОВ

2017/18

18

Трактор

9

10 (6+4)

6. Евгений КУЗНЕЦОВ

2011/12

19

Трактор

12

9 (7+2)

7. Валерий НИЧУШКИН

2012/13

18

Трактор

25

9 (6+3)

8. Александр СЕМИН

2002/03

18

Лада

10

8 (5+3)

9. Николай ПРОНИН

1997/98

18

ХК ЦСКА

22

7 (5+2)

10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ

2006/07

18

Авангард

10

7 (3+4)

* – на начало плей-офф

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dorognik.

Да вы заколебали с этими "и вот какой" и "и вот почему". Что за стиль для дегенератов? Уйду отсюда, если не перестанете, чесслово.

18:52

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