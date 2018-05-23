Кравцов стал обладателем приза имени Алексея Черепанова

18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ был назван лучшим новичком и получил приз имени Алексея Черепанова. В плей-офф форвард принял участие в 16 матчах, набрав 11 (6+5) очков и помог своей команде дойти до финала Восточной конференции, где челябинцы уступили будущему обладателю Кубка Гагарина "Ак Барсу" (0-4).

Напомним, выступавший за "Авангард" Черепанов скончался 13 октября 2008 года. Во время выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" у форварда остановилось сердце. Прибывшие на место врачи не смогли спасти 19-летнего игрока.

Черепанов становился победителем юниорского чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира. В составе "Авангарда" он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2006/07.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!