12:16 | Хоккей — КХЛ

Красоткин стал игроком "Лады"


"Лада" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером Антоном Красоткиным. О сроках соглашения с 20-летним воспитанником ярославского хоккея на данный момент не сообщается.

Красоткин в прошлом сезоне провел 3 матча за "Локомотив" в чемпионате КХЛ, а также 19 игр за "Рязань" в ВХЛ. В Высшей лиге на его счету три матча на ноль, процент отраженных бросков 92,6. Красоткин – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 и чемпион МХЛ 2016 года.

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