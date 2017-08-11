Красоткин стал игроком "Лады"

"Лада" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером Антоном Красоткиным. О сроках соглашения с 20-летним воспитанником ярославского хоккея на данный момент не сообщается.

Красоткин в прошлом сезоне провел 3 матча за "Локомотив" в чемпионате КХЛ, а также 19 игр за "Рязань" в ВХЛ. В Высшей лиге на его счету три матча на ноль, процент отраженных бросков 92,6. Красоткин – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 и чемпион МХЛ 2016 года.