Красоткин стал игроком "Лады"

"Лада" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером Антоном Красоткиным. О сроках соглашения с 20-летним воспитанником ярославского хоккея на данный момент не сообщается.
Красоткин в прошлом сезоне провел 3 матча за "Локомотив" в чемпионате КХЛ, а также 19 игр за "Рязань" в ВХЛ. В Высшей лиге на его счету три матча на ноль, процент отраженных бросков 92,6. Красоткин – бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 и чемпион МХЛ 2016 года.
Антон Красоткин перешел в "Ладу".– ХК "Лада" Тольятти (@hc_lada) 11 августа 2017 г.
Состав "Лады" пополнил 20-летний воспитанник ярославского хоккея голкипер Антон Красоткин. pic.twitter.com/13fFkINlNL
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