Кознев покинул пост директора "Северстали", его сменит Хорошков

В руководстве ХК "Северсталь" произошли изменения, сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Кознев, занимавший ранее пост директора, покидает клуб. Новым директором назначен Михаил Хорошков. Он имеет высшее экономическое образование, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности "Экономика и управление предприятиями". Работал в ПАО "Северсталь" на различных должностях с января 2016 года.

В состав наблюдательного совета САНО "ХК "Северсталь" на должность вице-президента Клуба избран Михаил Ставровский, мэр Череповца в 1996-2006 годах. В сезонах-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 он был президентом клуба. Сейчас он занимает должность депутата законодательного собрания Вологодской области.

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