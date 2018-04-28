Как стало известно "СЭ", Андрей Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза игроков КХЛ. В голосовании принимали участие хоккеисты, представляющие клубы лиги.



Отметим, что Коваленко занимают данную должность с 2008-го года. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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