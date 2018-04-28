Как стало известно "СЭ", Андрей Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза игроков КХЛ. В голосовании принимали участие хоккеисты, представляющие клубы лиги.
Отметим, что Коваленко занимают данную должность с 2008-го года. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Побил судью - и в депутаты! "Русский танк" идет на выборы в Ярославле
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Семёныч1955
Странное решение КХЛ ? Где объяснения ? Нет никакого наказания за удар судьи. Коваленко стремился в депутаты - и что ? Профсоюз выходит круче - можно бить судей и не выполнять свои функции по защите прав хоккеистов. Сам не ушёл - слабо ----
17:32
skua
Все, что нужно знать а КХЛ.. а многие еще думают, почему столько игроков не хотят у себя в стране играть. Вот еще один пример почему
17:30
qqtt
"Единогласно" - че? Все игроки вышли из профсоюза и он сам за себя проголосовал?
17:27
Vasil54
смешная шуточка.... у клубов долги по зарплате, судью избил... ну а чо нет, всё ж нормально, давайте продлять.....
17:22
ostrmaksim
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
17:03
spetrov
Алексей, как это вы можете оценить? Это говорит об отсутствии желания и навыков отстаивания своих прав? Или же профсоюз все-таки играет заметную роль?
16:36
4rfv5tgb
Это так хоккеисты выразили свою солидарность в классовой ненависти к судьям?
16:14