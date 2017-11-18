Ковальчук забросил 600-ю шайбу в карьере

Форвард СКА Илья Ковальчук в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 600-й на клубном уровне. В эпизоде с голом нападающему ассистировал вернувшийся из НХЛ Вадим Шипачев.
Отметим, что в этом сезоне Ковальчук принял участие в 33 матчах, набрав 37 (21+16) очков.
Шипачев выиграл вбрасывание и помог Кови забить юбилейный гол.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 18 ноября 2017 г.
600 шайб в клубной карьере - отличный рубеж! #КРССКА pic.twitter.com/dDheVenmGv
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