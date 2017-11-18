Ковальчук забросил 600-ю шайбу в карьере

Форвард СКА Илья Ковальчук в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 600-й на клубном уровне. В эпизоде с голом нападающему ассистировал вернувшийся из НХЛ Вадим Шипачев.

Отметим, что в этом сезоне Ковальчук принял участие в 33 матчах, набрав 37 (21+16) очков.