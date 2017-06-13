Ковальчук восстановился от травмы и в ближайшее время определится с будущим

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук полностью восстановился после травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Юрия Николаева. Форвард из-за повреждения колена пропустил чемпионат мира-2017 и был прооперирован в Германии.

- Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам, - сказал Николаев.

Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.

В минувшем сезоне Ковальчук набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах КХЛ и помог клубу во второй раз выиграть Кубок Гагарина.