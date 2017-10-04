Ковальчук вошел в топ-10 бомбардиров КХЛ

Благодаря результативной игре в матче регулярого чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (6:1) форвард СКА Илья Ковальчук обошел Дениса Паршина и Алексея Морозова и поднялся на десятое место в списке бомбардиров КХЛ. Лидерство в этой номинации сохраняет Сергей Мозякин, на счету которого 516 баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры регулярных чемпионатов КХЛ
|Игрок
|Клубы
|И
|Г
|П
|О
|Сергей МОЗЯКИН
|"Атлант", "Металлург" Мг
|504
|294
|322
|516
|Александр РАДУЛОВ
|"Салават Юлаев", ЦСКА
|391
|169
|323
|492
|Данис ЗАРИПОВ
|"Ак Барс", "Металлург" Мг
|476
|199
|252
|451
|Вадим ШИПАЧЕВ
|"Северсталь", СКА
|445
|137
|274
|411
|Брэндон БОЧЕНСКИ
|"Барыс"
|368
|154
|217
|371
|Кевин ДАЛЛМЭН
|"Барыс", СКА
|478
|125
|232
|357
|Мэтт ЭЛЛИСОН
|"Динамо" Р, ХК МВД, "Торпедо", "Медвешчак", "Динамо" Мн, "Металлург" Мг
|438
|145
|202
|347
|Александр ПЕРЕЖОГИН
|"Салават Юлаев", "Авангард"
|501
|160
|152
|312
|Найджел ДОУС
|"Барыс"
|347
|178
|130
|308
|Илья КОВАЛЬЧУК
|СКА
|262
|123
|167
|290
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