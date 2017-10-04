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22:00 | Хоккей — КХЛ

Ковальчук вошел в топ-10 бомбардиров КХЛ


Благодаря результативной игре в матче регулярого чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (6:1) форвард СКА Илья Ковальчук обошел Дениса Паршина и Алексея Морозова и поднялся на десятое место в списке бомбардиров КХЛ. Лидерство в этой номинации сохраняет Сергей Мозякин, на счету которого 516 баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)​

Лучшие бомбардиры регулярных чемпионатов КХЛ

Игрок Клубы И Г П О
Сергей МОЗЯКИН "Атлант", "Металлург" Мг 504 294 322 516
Александр РАДУЛОВ "Салават Юлаев", ЦСКА 391 169 323 492
Данис ЗАРИПОВ "Ак Барс", "Металлург" Мг 476 199 252 451
Вадим ШИПАЧЕВ "Северсталь", СКА 445 137 274 411
Брэндон БОЧЕНСКИ "Барыс" 368 154 217 371
Кевин ДАЛЛМЭН "Барыс", СКА 478 125 232 357
Мэтт ЭЛЛИСОН "Динамо" Р, ХК МВД, "Торпедо", "Медвешчак", "Динамо" Мн, "Металлург" Мг 438 145 202 347
Александр ПЕРЕЖОГИН "Салават Юлаев", "Авангард" 501 160 152 312
Найджел ДОУС "Барыс" 347 178 130 308
Илья КОВАЛЬЧУК СКА 262 123 167 290
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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