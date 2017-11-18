Ковальчук установил рекорд КХЛ

В матче против "Куньлуня" Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым хет-триком. Поэтому показателю форвард СКА вышел на первое место в истории лиги, обогнав Сергея Мозякина. По общему количеству хет-триков в регулярках Ковальчук с Мозякиным сравнялся, уступают они только Найджелу Доусу.

Лидеры по гостевым хет-трикам в КХЛ

Также Ковальчук повторил еще одно высшее достижение КХЛ – по количеству хет-триков в регулярном чемпионате. Если же он забросит больше двух шайб за матч еще однажды, то повторит сезонный рекорд Владимира Тарасенко, шесть лет назад добавившего к трем хет-трикам в регулярке один в плей-офф.

Хоккеисты, делавшие больше двух хет-триков за сезон КХЛ

Игрок Клуб Сезон Хет-трики (в плей-офф) Матчи Владимир ТАРАСЕНКО* Сибирь/СКА 2011/12 4 (1) Салават Юлаев (д) – 6:3, Барыс (д) – 4:3 ОТ, Торпедо (д) – 8:3, Атлант (д) – 7:1 Олег ПЕТРОВ Атлант 2010/11 3 (1) СКА (д) – 5:4 ОТ, Северсталь (г) – 8:1, Локомотив (д) – 8:2 Найджел ДОУС Барыс 2015/16 3 (0) Адмирал (д) – 5:3, Медвешчак (д) – 6:1, Лада (г) – 4:1 Евгений ДАДОНОВ СКА 2016/17 3 (0) Медвешчак (г) – 4:5 ОТ, Барыс (д) – 9:0, Куньлунь (г) – 5:3 Данис ЗАРИПОВ Металлург Мг 2016/17 3 (3) Куньлунь (д) – 8:2, Барыс (д) – 5:4 ОТ, Барыс (г) – 5:3 Илья КОВАЛЬЧУК СКА 2017/18 3 (0) Салават Юлаев (г) – 6:1, ЦСКА (г) – 5:2, Куньлунь (г) – 8:1

* За "Сибирь" и СКА Тарасенко провел по два матча.