19:50 | Хоккей — КХЛ

Ковальчук установил рекорд КХЛ


В матче против "Куньлуня" Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым хет-триком. Поэтому показателю форвард СКА вышел на первое место в истории лиги, обогнав Сергея Мозякина. По общему количеству хет-триков в регулярках Ковальчук с Мозякиным сравнялся, уступают они только Найджелу Доусу.

Лидеры по гостевым хет-трикам в КХЛ

Игрок

Клубы

Хет-трики (плей-офф)

Гостевые хет-трики (плей-офф)

Илья КОВАЛЬЧУК

СКА

7 (0)

6 (0)

Сергей МОЗЯКИН

Атлант, Металлург Мг

8 (1)

5 (0)

Найджел ДОУС

Барыс

10 (1)

4 (1)

Данис ЗАРИПОВ

Ак Барс, Металлург Мг

8 (3)

4 (1)

Максим КАРПОВ

Трактор, Динамо, СКА

4 (1)

4 (1)

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс, ЦСКА

5 (1)

3 (0)

Патрик ТОРЕСЕН

Салават Юлаев, СКА

4 (0)

3 (0)

Также Ковальчук повторил еще одно высшее достижение КХЛ – по количеству хет-триков в регулярном чемпионате. Если же он забросит больше двух шайб за матч еще однажды, то повторит сезонный рекорд Владимира Тарасенко, шесть лет назад добавившего к трем хет-трикам в регулярке один в плей-офф.

Хоккеисты, делавшие больше двух хет-триков за сезон КХЛ

Игрок

Клуб

Сезон

Хет-трики (в плей-офф)

Матчи

Владимир ТАРАСЕНКО*

Сибирь/СКА

2011/12

4 (1)

Салават Юлаев (д) – 6:3, Барыс (д) – 4:3 ОТ, Торпедо (д) – 8:3, Атлант (д) – 7:1

Олег ПЕТРОВ

Атлант

2010/11

3 (1)

СКА (д) – 5:4 ОТ, Северсталь (г) – 8:1, Локомотив (д) – 8:2

Найджел ДОУС

Барыс

2015/16

3 (0)

Адмирал (д) – 5:3, Медвешчак (д) – 6:1, Лада (г) – 4:1

Евгений ДАДОНОВ

СКА

2016/17

3 (0)

Медвешчак (г) – 4:5 ОТ, Барыс (д) – 9:0, Куньлунь (г) – 5:3

Данис ЗАРИПОВ

Металлург Мг

2016/17

3 (3)

Куньлунь (д) – 8:2, Барыс (д) – 5:4 ОТ, Барыс (г) – 5:3

Илья КОВАЛЬЧУК

СКА

2017/18

3 (0)

Салават Юлаев (г) – 6:1, ЦСКА (г) – 5:2, Куньлунь (г) – 8:1

* За "Сибирь" и СКА Тарасенко провел по два матча.

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