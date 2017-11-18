Ковальчук установил рекорд КХЛ

В матче против "Куньлуня" Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым хет-триком. Поэтому показателю форвард СКА вышел на первое место в истории лиги, обогнав Сергея Мозякина. По общему количеству хет-триков в регулярках Ковальчук с Мозякиным сравнялся, уступают они только Найджелу Доусу.
Лидеры по гостевым хет-трикам в КХЛ
|
Игрок
|
Клубы
|
Хет-трики (плей-офф)
|
Гостевые хет-трики (плей-офф)
|
7 (0)
|
6 (0)
|
Атлант, Металлург Мг
|
8 (1)
|
5 (0)
|
10 (1)
|
4 (1)
|
8 (3)
|
4 (1)
|
4 (1)
|
4 (1)
|
Ак Барс, ЦСКА
|
5 (1)
|
3 (0)
|
Салават Юлаев, СКА
|
4 (0)
|
3 (0)
Также Ковальчук повторил еще одно высшее достижение КХЛ – по количеству хет-триков в регулярном чемпионате. Если же он забросит больше двух шайб за матч еще однажды, то повторит сезонный рекорд Владимира Тарасенко, шесть лет назад добавившего к трем хет-трикам в регулярке один в плей-офф.
Хоккеисты, делавшие больше двух хет-триков за сезон КХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Хет-трики (в плей-офф)
|
Матчи
|
Сибирь/СКА
|
2011/12
|
4 (1)
|
Салават Юлаев (д) – 6:3, Барыс (д) – 4:3 ОТ, Торпедо (д) – 8:3, Атлант (д) – 7:1
|
Атлант
|
2010/11
|
3 (1)
|
СКА (д) – 5:4 ОТ, Северсталь (г) – 8:1, Локомотив (д) – 8:2
|
Найджел ДОУС
|
Барыс
|
2015/16
|
3 (0)
|
Адмирал (д) – 5:3, Медвешчак (д) – 6:1, Лада (г) – 4:1
|
СКА
|
2016/17
|
3 (0)
|
Медвешчак (г) – 4:5 ОТ, Барыс (д) – 9:0, Куньлунь (г) – 5:3
|
Металлург Мг
|
2016/17
|
3 (3)
|
Куньлунь (д) – 8:2, Барыс (д) – 5:4 ОТ, Барыс (г) – 5:3
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
СКА
|
2017/18
|
3 (0)
|
Салават Юлаев (г) – 6:1, ЦСКА (г) – 5:2, Куньлунь (г) – 8:1
* За "Сибирь" и СКА Тарасенко провел по два матча.
- Салават Юлаев
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- Илья Ковальчук
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- Сибирь (Хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Алексей Морозов (хоккей)
- Данис Зарипов
- Патрик Торесен
- Владимир Тарасенко
- Сергей Мозякин
- Евгений Дадонов
- Максим Карпов (хоккей)
- Найджел Доус
- Олег Петров (хоккей)