Ковальчук тренируется в одном звене с Коскирантой и Кетовым

СКА проводит тренировку в преддверии финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". На занятии отсутствуют травмированные Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Также с командой занимается вратарь Евгений Иванников. Подопечные Олега Знарка занимаются в следующих сочетаниях:

Нападающие: Ковальчук – Коскиранта – Кетов;

Гусев – Шипачев – Дадонов;

Широков – Прохоркин – Плотников;

Дергачев – Каблуков – Барабанов;

Защитники: Белов – Яковлев;

Рукавишников – Херсли;

Зубарев – Зуб;

Хафизуллин – Рыков. (Игорь ЕРОНКО)