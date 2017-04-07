16:40 7 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Ковальчук тренируется в одном звене с Коскирантой и Кетовым

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СКА проводит тренировку в преддверии финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". На занятии отсутствуют травмированные Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Также с командой занимается вратарь Евгений Иванников. Подопечные Олега Знарка занимаются в следующих сочетаниях:

Нападающие: Ковальчук – Коскиранта – Кетов;

Гусев – Шипачев – Дадонов;

Широков – Прохоркин – Плотников;

Дергачев – Каблуков – Барабанов;

Защитники: Белов – Яковлев;

Рукавишников – Херсли;

Зубарев – Зуб;

Хафизуллин – Рыков. (Игорь ЕРОНКО)

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