Ковальчук тренируется в одном звене с Коскирантой и Кетовым

СКА проводит тренировку в преддверии финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". На занятии отсутствуют травмированные Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Также с командой занимается вратарь Евгений Иванников. Подопечные Олега Знарка занимаются в следующих сочетаниях:
Нападающие: Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Гусев – Шипачев – Дадонов;
Широков – Прохоркин – Плотников;
Дергачев – Каблуков – Барабанов;
Защитники: Белов – Яковлев;
Рукавишников – Херсли;
Зубарев – Зуб;
Хафизуллин – Рыков. (Игорь ЕРОНКО)