Ковальчук, Шумаков, Петерссон – три звезды дня

В новом сезоне "СЭ" открывает новую рубрику – "Три звезды". Каждый вечер мы будем называть трех главных героев предыдущего игрового дня.

1. н. КОВАЛЬЧУК (СКА), 6 (3+3) очка, 6 бросков, "+5"

– Я просто радовался тому, как мы играем. В этой игре наше звено впервые забило в формате "пять на пять", до этого только в большинстве. Здорово, что в официальных матчах начало что-то получаться. А играть с такими партнерами одно удовольствие!

2. н. ШУМАКОВ (Сибирь), 4 (2+2) очка, 3 броска, "+3"

– В прошлой игре с "Автомобилистом" маленько переволновались, пришел народ, тем более, что у нас есть много ребят, которые еще не играли в КХЛ. Четыре очка в КХЛ пока еще не набирал. Только три, причем с тем же "Барысом".

3. н. ПЕТЕРССОН (Сочи), 3 (3+0) очка, 5 бросков, "0"