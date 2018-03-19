Ковальчук пропустил первую половину второго периода матча с "Локомотивом"

Нападающий СКА Илья Ковальчук не провел ни одной смены в первой половине второго периода третьего матча 1/4 финала Кубка Гагарина с "Локомотивом" (1-1) и появился на скамейке запасных только в середине двадцаминутки. На его месте в тройке с Вадимом Шипачевым выходил Виктор Тихонов.

В первой двадцатиминутке Ковальчук получил 4 минуты штрафа за грубость, сцепившись сначала с Локтионовым, а затем – с Накладалом.

В текущем плей-офф на счету Ковальчука 4 (1+3) очка в 7 матчах. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча "Локомотив" – СКА