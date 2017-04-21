Ковальчук посетил тренировку "Зенита"

Нападающий СКА Илья Ковальчук сегодня посетил тренировку "Зенита", сообщает официальный "Твиттер" петербургского клуба. Вместе с двукратным обладателем Кубка Гагарина на командное занятие были приглашены юные воспитанники академии "Зенита".

После тренировки Ковальчук встретился с футболистами и подарил джерси СКА. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков, в плей-офф он записал на свой счет 9 (6+3) очков в 18 встречах.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры

Видео дня на "Зенит-ТВ": воспитанники "Газпром" – Академии и один необычный отец 🏒 в гостях у сине-бело-голубых#ГазпромАкадемия pic.twitter.com/MZBcQn8Hsv – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 апреля 2017 г.

Об участии Ковальчука в ЧМ станет известно после медицинского теста