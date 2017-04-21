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Ковальчук посетил тренировку "Зенита"

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Нападающий СКА Илья Ковальчук сегодня посетил тренировку "Зенита", сообщает официальный "Твиттер" петербургского клуба. Вместе с двукратным обладателем Кубка Гагарина на командное занятие были приглашены юные воспитанники академии "Зенита".

После тренировки Ковальчук встретился с футболистами и подарил джерси СКА. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков, в плей-офф он записал на свой счет 9 (6+3) очков в 18 встречах.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры

Об участии Ковальчука в ЧМ станет известно после медицинского теста

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