Ковальчук получил приз лучшему бомбардиру "регулярки" КХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получил приз лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата лиги. 35-летний форвард провел в первом этапе турнира 53 матча из 56, набрав в них 63 (31+32) очка.

Приз самому результативному защитнику получил игрок обороны "Салавата Юлаева" Филип Ларсен – в его активе 38 (11+27) баллов за результативность.

Лучшим снайпером "регулярки" стал нападающий "Барыса" Найджел Доус. Он принял участие в 46 матчах гладкого чемпионата, забросив в них 35 шайб.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!