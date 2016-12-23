Ковальчук получил матч-штраф в игре с "Ладой"

Нападающий СКА Илья Ковальчук был удален до конца гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады". 33-летний форвард получил матч-штраф в третьем периоде встречи при счете 2:1 в пользу питерской команды – хозяевам понадобилось 42 секунды, чтобы воспользоваться большинством и сравнять счет. Ковальчук эмоционально отреагировал на 2-минутный штраф Андрея Зубарева.
kozban400
ladafan А вы точно эту игру смотрели? P.S. Что-то обсуждать даже не стоит - потеря времени - проехали.
23:55 23 декабря
ladafan
kozban400 только я вот всю игру смотрел и могу сказать обратное!!!
23:40 23 декабря
bezik
Я понимаю все, но новость об удалении Ковальчука, а повтора момента вообще нет. к чему вообще видео? Я так и не понял, где 5+20. Даже 2 не было, но этот эпизод разобрали
23:29 23 декабря
kozban400
Реакция Ковальчука была совершенно адекватной. Судейство было просто безобразным. Ладно, что в этом матче всё было ясно. Можно посмотреть эпизоды первого периода, когда судья стоит в двух шагах и не видит подножку. Сейчас командам типа "Лады" нужны очки, и допускать таких судей до игр КХЛ на этой стадии абсолютно недопустимо. А лучше судей такого уровня вообще не допускать до КХЛ. Посмотрим на реакцию Департамента судейства. Но я бы на месте игроков "Лады" из полученной зарплаты скинулся Сергееву и Фатееву.
20:45 23 декабря