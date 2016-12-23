Ковальчук получил матч-штраф в игре с "Ладой"

Нападающий СКА Илья Ковальчук был удален до конца гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады". 33-летний форвард получил матч-штраф в третьем периоде встречи при счете 2:1 в пользу питерской команды – хозяевам понадобилось 42 секунды, чтобы воспользоваться большинством и сравнять счет. Ковальчук эмоционально отреагировал на 2-минутный штраф Андрея Зубарева.