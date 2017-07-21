Ковальчук планирует вернуться в НХЛ в следующем сезоне

Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что собирается вернуться в НХЛ после окончания сезона-2017/18. Он также добавил, что остался в санкт-петербургском клубе, после того как игрокам НХЛ официально запретили участвовать в Олимпиаде-2018.

Напомним, что ранее 34-летний игрок подписал однолетний контракт со СКА.

– Думаю, этот сезон в СКА будет для меня последним. Может, в лиге будет локаут, но на следующий год я хочу туда вернуться, – сказал в эфире телеканала "Россия-24" Ковальчук. - Есть еще там мечты, которые не сбылись.

Я решал недолго, у меня была встреча с руководством СКА по окончании сезона. Я сказал, что когда будет официальная информация о том, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, то останусь в клубе на 100 процентов. Особо никаких переговоров с другими клубами не было. Был интерес со стороны нескольких команд НХЛ, но сейчас об этом говорить неактуально.

Ковальчук выступает за СКА с сезона-2012/13. С командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призером чемпионата страны. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 (124+173) очков. Форвард играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" и "Нью-Джерси".