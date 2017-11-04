Ковальчук не сыграет с "Торпедо" из-за травмы

Тренер СКА Владимир Федотов сообщил, что форвард Илья Ковальчук не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" из-за травмы. Игра состоится сегодня, начало – в 17.30 по московскому времени. Наставник армейцев Олег Знарок после поражения от "Спартака" (1:3) отметил, что у хоккеиста микротравма.

– Выводы делаются после каждого матча. Не каждая игра у нас получалась, хоть и выигрывали, – цитирует официальный сайт СКА Федотова. – Все равно ошибки были. И во встрече против "Спартака" – то же самое.

– Что с Ковальчуком?

– Илья сегодня не сыграет. У него небольшое повреждение верхней части тела. Но ничего страшного там нет

– К следующему матчу можно его ждать?

– У нас сейчас будет перерыв. Отдохнем, проведем небольшие сборы – он будет готов.

– Считается, что у СКА длинная скамейка, но сегодня в составе новичок из "СКА-Невы".

– У нас просто молодежь уехала в сборную, так-то проблем с составом нет.

– Есть ли определенные нюансы при подготовке именно к "Торпедо"?

– Понимаете, против нас все играют с удвоенной энергией, поэтому нужно настраиваться на каждый матч – "Торпедо", "Спартак", ЦСКА. Все выходят и бьются. Легко говорить, что нам все просто дается. Поверьте, каждый матч – очень тяжелый.

– Встречу в Нижнем Новгороде СКА выиграл по буллитам.

– Против "Торпедо" СКА всегда играет очень тяжело, в предыдущие годы матчи были напряженными. Очень быстрая, рабочая команда, все отдаются игре. Простых соперников не бывает.