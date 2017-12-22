Ковальчук, Кагарлицкий, Марков и Доус – капитаны команд на Матч звезд КХЛ

КХЛ определила капитанов сборных четырех дивизионов Лиги на Матч звезд в Астане. Напомним, что мероприятия пройдут 13 и 14 в Астане и пройдет в формате турнира сборных четырех дивизионов КХЛ: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

Капитанами команд стали: Илья Ковальчук (СКА) – Дивизион Боброва, Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь") – Дивизион Тарасова, Андрей Марков ("Ак Барс") – Дивизион Харламова, Найджел Доус ("Барыс") – Дивизион Чернышева.