Ковальчук избежал удаления за атаку Коваржа

По ходу первого периода пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления.

После удара Коварж упал на лед. По итогам четырех встреч СКА ведет в серии со счетом 3-1.

Текстовая трансляция матча "Металлург" - СКА