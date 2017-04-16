16:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ковальчук избежал удаления за атаку Коваржа

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По ходу первого периода пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления.

После удара Коварж упал на лед. По итогам четырех встреч СКА ведет в серии со счетом 3-1.

Текстовая трансляция матча "Металлург" - СКА

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Кузьмич-Кузьмич

Кто б сомневался

16:48

Kosyrniy

Я вот не фанат ни тех не других. Хоккей обеих команд нравится. Но так тащить за уши СКА... Противно смотреть. И в следующей смене удаление у Магнитки за менее откровенное нарушение. Судья продажный...КАЗЁЛ

16:48

pushgun

Коварж падал как в Большом театре. Там либо обоюдку давать, либо никого не удалять. Передергивать то не надо.

16:29

shpasic

только вчера возмущались, что балет устроили. ну, вот и не балет))

16:16

Kent....

Да там небыло нечего))))))просто жесть а не судейство стремно смотреть на это,кхл лига клоунов

16:13

SP2

Ну так а чего тут странного? Зубарева можно с разбегу локтём в шею, а Коваржа по рёбрам нельзя?

16:12

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