Ковальчук избежал удаления за атаку Коваржа

По ходу первого периода пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. Ковальчук прижал соперника к борту и ударил его крагой в ребро, за что не получил удаления.
После удара Коварж упал на лед. По итогам четырех встреч СКА ведет в серии со счетом 3-1.
Как-то это не по-балетномуhttps://t.co/UtNLMeEFba pic.twitter.com/CRGN5OGDty– Спорт БО (@Sport_BO) 16 апреля 2017 г.
Кузьмич-Кузьмич
Кто б сомневался
16:48
Kosyrniy
Я вот не фанат ни тех не других. Хоккей обеих команд нравится. Но так тащить за уши СКА... Противно смотреть. И в следующей смене удаление у Магнитки за менее откровенное нарушение. Судья продажный...КАЗЁЛ
16:48
pushgun
Коварж падал как в Большом театре. Там либо обоюдку давать, либо никого не удалять. Передергивать то не надо.
16:29
shpasic
только вчера возмущались, что балет устроили. ну, вот и не балет))
16:16
Kent....
Да там небыло нечего))))))просто жесть а не судейство стремно смотреть на это,кхл лига клоунов
16:13
SP2
Ну так а чего тут странного? Зубарева можно с разбегу локтём в шею, а Коваржа по рёбрам нельзя?
16:12