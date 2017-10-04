Ковальчук догнал Зарипова по хет-трикам

В игре против "Салавата Юлаева" форвад СКА Илья Ковальчук в пятый раз за время выступления в КХЛ забросил три шайбы за матч. Нападающий питерцев сравнялся по числу хет-триков в регулярных чемпионатах с Данисом Зариповым (однако у экс-форварда "Ак Барса" и "Магнитки" три хет-трика в плей-офф, тогда как у Ковальчука – ни одного). Чаще больше двух шайб записывали на свой счет только Найджел Доус и Сергей Мозякин. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хоккеисты, чаще всего забивавшие больше двух голов, в регулярных чемпионатах КХЛ
|Игрок
|Клубы
|Матчи
|Хет-трики
|Покеры
|Пента-трики
|Найджел ДОУС
|"Барыс"
|347
|7
|1
|-
|Сергей МОЗЯКИН
|"Атлант", "Металлург" Мг
|504
|6
|1
|-
|Илья КОВАЛЬЧУК
|СКА
|263
|5
|-
|-
|Данис ЗАРИПОВ
|"Ак Барс", "Металлург" Мг
|476
|5
|-
|-
|Патрик ТОРЕСЕН
|"Салават Юлаев", СКА
|292
|4
|-
|-
|Алексей МОРОЗОВ
|"Ак Барс", ЦСКА
|294
|2
|1
|1
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