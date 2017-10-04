Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:54 | Хоккей — КХЛ

Ковальчук догнал Зарипова по хет-трикам


В игре против "Салавата Юлаева" форвад СКА Илья Ковальчук в пятый раз за время выступления в КХЛ забросил три шайбы за матч. Нападающий питерцев сравнялся по числу хет-триков в регулярных чемпионатах с Данисом Зариповым (однако у экс-форварда "Ак Барса" и "Магнитки" три хет-трика в плей-офф, тогда как у Ковальчука – ни одного). Чаще больше двух шайб записывали на свой счет только Найджел Доус и Сергей Мозякин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, чаще всего забивавшие больше двух голов, в регулярных чемпионатах КХЛ

Игрок Клубы Матчи Хет-трики Покеры Пента-трики
Найджел ДОУС "Барыс" 347 7 1 -
Сергей МОЗЯКИН "Атлант", "Металлург" Мг 504 6 1 -
Илья КОВАЛЬЧУК СКА 263 5 - -
Данис ЗАРИПОВ "Ак Барс", "Металлург" Мг 476 5 - -
Патрик ТОРЕСЕН "Салават Юлаев", СКА 292 4 - -
Алексей МОРОЗОВ "Ак Барс", ЦСКА 294 2 1 1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий