Ковальчук догнал Зарипова по хет-трикам

В игре против "Салавата Юлаева" форвад СКА Илья Ковальчук в пятый раз за время выступления в КХЛ забросил три шайбы за матч. Нападающий питерцев сравнялся по числу хет-триков в регулярных чемпионатах с Данисом Зариповым (однако у экс-форварда "Ак Барса" и "Магнитки" три хет-трика в плей-офф, тогда как у Ковальчука – ни одного). Чаще больше двух шайб записывали на свой счет только Найджел Доус и Сергей Мозякин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, чаще всего забивавшие больше двух голов, в регулярных чемпионатах КХЛ