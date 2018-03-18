Ковальчук, Дацюк, Войнов и другие игроки СКА проголосовали в Петербурге на выборах президента

Олимпийские чемпионы Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук проголосовали в воскресенье на выборах президента РФ. Они пришли на участок вместе со своими партнерами по СКА.

- Я пришел высказать свою гражданскую позицию. Очень важно для граждан участвовать в голосовании, - цитирует ТАСС Ковальчука.

Проголосовать приехали все пятнадцать победителей Олимпиады-2018 из состава СКА. Кроме Войнова и Ковальчука, это Игорь Шестеркин, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Никита Гусев, Сергей Калинин, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Николай Прохоркин.

Избирательный участок, куда пришли игроки СКА, расположен вблизи Ледового дворца в Невском районе Санкт Петербурга, где хоккеисты петербургского клуба проводят домашние матчи Континентальной хоккейной лиги.



