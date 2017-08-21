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18:37 | Хоккей — КХЛ

Ковальчук, Дацюк и Плотников - в первом звене СКА на матч с ЦСКА


Стал известен состав СКА на первый матч сезона в КХЛ против ЦСКА. Защитник Давид Рундблад и нападающий Сергей Калинин не вошли в него. Место в воротах займет Микко Коскинен.

Состав СКА:

Коскинен (Шестеркин);

Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Чудинов, Широков – Коскиранта – Карпов;

Гавриков – Херсли, Гусев – Прохоркин – Барабанов;

Рыков, Тихонов – Каблуков – Кетов. 

Матч СКА - ЦСКА пройдет сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча СКА - ЦСКА

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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