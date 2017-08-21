Ковальчук, Дацюк и Плотников - в первом звене СКА на матч с ЦСКА

Стал известен состав СКА на первый матч сезона в КХЛ против ЦСКА. Защитник Давид Рундблад и нападающий Сергей Калинин не вошли в него. Место в воротах займет Микко Коскинен.
Состав СКА:
Коскинен (Шестеркин);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Чудинов, Широков – Коскиранта – Карпов;
Гавриков – Херсли, Гусев – Прохоркин – Барабанов;
Рыков, Тихонов – Каблуков – Кетов.
Матч СКА - ЦСКА пройдет сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Уже в 19.30 мы наконец-то откроем сезон!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 августа 2017 г.
Вот наш состав на первый матч нового регулярного чемпионата.
Вперед, наш СКА! #hcSKA #СКАЦСК pic.twitter.com/w9SZEr3dYq
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