Костюченок и Потайчук войдут в тренерский штаб "Спартака"

Руководство "Спартака" утвердило кандидатуры Виктора Костюченка и Андрея Потайчука в качестве помощников главного тренера Вадима Епанчинцева, информирует пресс-служба клуба. Последним местом работы Костюченка была "Сарыарка", где он помогал Епанчинцеву. Потайчук работал ассистентом Андрея Назарова в тренерском штабе "Нефтехимика".

Оба специалиста в предыдущие годы имели непосредственное отношение к "Спартаку". Костюченок играл за красно-белых в сезоне-2009/10, провел 44 матча, в которых набрал 10 (0+10) очков. Потайчук работал в клубе с декабря 2008 года по октябрь 2010 года, являясь помощником Милоша Ржиги.

Также отмечается, что вратарями продолжит работать швед Стефан Перссон.

Ранее стало известно, что, как и предполагал "СЭ", "Спартак" назначил Вадима Епанчинцева главным тренером клуба. В сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место в Западной конференции КХЛ и не попали в плей-офф.

Епанчинцев назначен главным тренером "Спартака" //

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